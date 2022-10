Ucraina | Biden | ' Russia non può cancellare uno stato sovrano dalla mappa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Washington, 13 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joeha affermato che il voto di ieri dell'assemblea generale delle Nazioni Unite ha inviato un "messaggio chiaro" a Mosca. "La posta in gioco di questo conflitto è chiara a tutti - ha detto - e il mondo ha inviato un chiaro messaggio in risposta: lanon puòuno". Ieri l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato in modo schiacciante il “tentativo di annessione illegale” da parte delladi quattro regioni ucraine, chiedendo a Mosca di invertire la rotta. Tre quarti dei 193 membri dell'assemblea generale – ovvero 143 paesi – hanno votato a favore di una risoluzione che definiva illegale la mossa di Mosca, aggravando ...