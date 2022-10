Spread Btp - Bund | chiude in calo a 238 punti

Sostanzialmente calmo loa quota 240 e il rendimentoattorno al 4,7%.stabile; La Russa presidente del Senato senza i voti di Forza Italia Al traguardo finale lotra10 anni e Bund di pari durata è in leggero calo a 243 punti base ( - 1,35%) e così i ...Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in discesa: il differenziale ha concluso la giornata sui mercati telematici a 238 punti base, contro i 245 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...