Senato | La Russa presidente con 116 voti | 65 le bianche

... altrimenti non sarebbe più stato suo marito Ore 10.23 La foto del giorno sarà la stretta di mano tra Liliana Segre, che sta per presiedere la prima seduta dela 200 posti, e Ignazio La, ...... ma "trapiantato" in Lombardia, ha fatto il suo ingresso alla Camera 50 anni fa, ma ora è stato nominato presidente del. Fino alla vigilia dell'elezione, Ignazio Lasi era scherinito ...Il centrodestra si spacca sul nome del candidato alla seconda carica dello Stato. Nonostante i voti mancanti di Forza Italia, La Russa ce l'ha fatta ...I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...