Piera Maggio sulla scomparsa di Denise | Non ho dubbi sui colpevoli

Non ha dubbi: conosce i nomi dei colpevoli, delle persone che le portarono via sua figlia 18 anni ...Indagata dalle Procure antimafia di tutt'Italia, nel2019 lady Petrolio viene fermata alla ... Il mese prima, al telefono con la sorella, cerca di scoraggiarla sulla gestione di un deposito ...Piera Maggio è ancora convinta che sua figlia Denise Pipitone sia viva. Ma chi sono i colpevoli della sua sparizione I dettagli ...Non ha dubbi Piera Maggio: conosce i nomi dei colpevoli, delle persone che le portarono via sua figlia 18 anni ...