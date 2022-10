Napoli-Ajax | i quotidiani promuovono la prestazione di Osimhen

Scontri tifosisi è trasformata in zona di guerra, con contatti e imboscate in diversi angoli della città. Come riportato da Il Mattino , il raptus di follia e violenza non ha ...... che ieri hanno dato altre quattro sberle all', stavolta in casa . Dando un'occhiata al sito di ... Giocare ilvincente in Champions League paga quanto giocare il Chelsea, che la Champions l'...Lele Adani è pazzo del Napoli, quanti elogi per gli azzurri dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions League ...Avvio di stagione da urlo che si prolunga per Khvicha Kvaratskhelia, l'asso georgiano del Napoli che anche ieri sera contro l'Ajax è andato in gol, segnando dal dischetto ...