Ma con quelli che c' erano | Formigli | subito fango su La Russa | scoppia il caso

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pronti via ed èattacco a La. Nemmeno il tempo di essere eletto a Palazzo Madama che arriva ildi PiazzaPulita e di Corrado. Aprendo la puntata di questa sera,ha immediatamente puntato il dito contro il neo-presidente del Senato. Ovviamente con un sapiente gioco di linguaggio e di immagini.ha prima mandato in onda il discorso della Segre, poi l'affondo: "Al termine di questo discorso, di questa giornata, è stato eletto come seconda carica dello Stato, come vice-presidente della Repubblica, Ignazio Maria Benito La". Badate bene al nome pronunciato per intero di La. Ma non finisce qui.è scatenato: " Io l'ho conosciuto nel 2011 e mi ha trattato così". Parte il video ...

Corriere della Sera

... rei di non presentarsi durante i momenti comuni vissuti in casa comedei pasti, preferendo ... dopo il suo discorso, Amaurys Perez avrebbe preso le distanze e si starebbe comportandolei in ...O dai 5 stellecui Zingaretti ha già detto di voler ristringere l'alleanza per il Lazio al ... ben oltredel terzo polo. Juventus in ritiro, i giocatori con Allegri e quelli «contro» il tecnico Da mesi è stato già confermato l’arrivo dei nuovi abbonamenti a Netflix a costo inferiore ma con pubblicità. Questa tipologia di abbonamenti “low cost” arriverà anche in Italia dal 3 novembre 2022 per ...A partire dal 3 novembre su Netflix sarà disponibile un nuovo piano di sottoscrizione denominato ‘Base con pubblicità’ ...