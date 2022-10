Halloween Unghie 2022 | scheletri e ragnatele sono il top

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La festa dista per arrivare e la nail art deve essere impeccabile, mostrando paurosi fantasmi oppure piccole zucche, quindi leessenziali per completare un look che deve stupire. Vi sveleremo le ultime novità come gli adesivi 3d che si illuminano al buio da attaccare alle vostre. Inoltre vi mostreremo