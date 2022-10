Fiorentina | è caccia al gol perduto | Italiano si affida a Nico Gonzalez e Cabral

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lasi gioca il passaggio del turno in Conference contro gli Hearts,si gioca la doppia cartaLasi gioca il passaggio del turno in Conference contro gli Hearts,si gioca la doppia carta. Dubbi, mancanza di gol e partita decisiva. L’ambiente è difficile, la sconfitta contro la Lazio ha riportato le pressioni di inizio campionato.deve provare a uscire da questa situazionendosi all’intera rosa. Contro gli Hearts in attacco giocheranno l’argentino e il brasiliano. Serve una scossa da entrambi per ripartire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina.it

...45 Slovácko - Nizza 0 - 1 18:45 Dnipro - 1 - FC Vaduz 2 - 2 18:45 Molde - Shamrock Rovers 3 - 0 18:45 Sivas - Ballkani 3 - 4 18:45 Pyunik - Zalgiris 2 - 0 21:00 Heart of Midlothian -0 - 3 ...... andrà adella prima vittoria stagionale: a Marassi, però arriverà un avversario difficile come la Roma, con Dybaa in gran forma. Chiuderà il turno Lecce -con la Viola chiamata a ... Fiorentina, caccia al gol perduto. Italiano pronto a lanciare Gonzalez-Cabral I viola di Italiano sono chiamati ad un nuovo riscatto dopo la dura sconfitta contro la Lazio: sfida decisiva al Franchi per la qualificazione al prossimo turno della Conference League ...In Europa League Giallorossi a Siviglia, i biancocelesti ospitano lo Sturm Graz. In Conference i viola contro Hearts. Napoli da impazzire, l'Inter sfiora l'impresa ...