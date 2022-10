come risolvere errore Boot device not found e avviare windows 11

Leggi su wikitech

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ti sei ritrovato l’not? Magari credi di non aver mosso nulla, va bene, tranquillo andiamo comuqnue a descrivere, , in maniera più chiara possibile. Uno dei problemi che gli utenti lamentano più comunemente è la comparsa dell’notall’avvio del PC. Il messaggio di solito appare su una schermata a sfondo nero e può presentarsi nelle varianti No, Noavailable e simili. Il messaggio d’certifica il fatto che il sistema non è riuscito a trovare un’unità di memorizzazione avviabile. ...