Benzina | oggi prezzi salgono ancora

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, scivola il barile, continuano a salire idei carburanti ealla pompa. La media nazionale deidellain self service supera quota 1,7 euro/litro, il gasolio è a 1,89 in self service e oltre i due euro/litro in modalità servito. Tra poco più di due settimane, il 31 ottobre, scade lo “sconto” sull’accisa, che pere gasolio vale 30,5 centesimi al litro sul prezzo finale. Se il taglio non fosse prorogato, avremmo dunque laself oltre i 2 euro/litro e il gasolio a 2,2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati del gasolio. Queste sono ...