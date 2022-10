All’arrembaggio con Emanuela Pacotto

Friuligol

...parte in contropiede sulla destraLautaro che serve Gosens in mezzo'area, il tedesco di prima intenzione batte l'estremo difensore avversario. I ragazzi di Xavi ripartonoe su ...... agli olandesi non resta che andareper provare a ... e'89' Osimhen riesce a togliere il pallone dalle gambe di ... concludendo la partitauna vittoria da sogno per i tifosi, e ... SECONDA D - Il Malisana resiste all'arrembaggio del Palazzolo