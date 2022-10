Wta Cluj-Napoca 2022 | Paolini liquida Yastremska in due set | l’azzurra approda ai quarti

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 di- Napoca 2022 (cemento indoor) per la giornata di giovedì 13 ottobre . In campo gli ultimi ottavi di finale. Aprirà le danze la russa Potapova, opposta alla svizzera Golubic. A seguire ...Emma Raducanu cambia il quinto coach in sedici mesi. La numero 1 britannica, che ha di fatto chiuso la sua stagione con il forfait aldi- Napoca e giocherà solo le finali di Billie Jean King Cup a Glasgow, aveva iniziato da poco una collaborazione con Dmitry Tursunov. Ma l'ex Top 20 russo ha deciso di proseguire in altre ...Jasmine Paolini liquida in due set 6-4 6-1 l’ucraina Dajana Yastremska nel match valevole per il secondo turno del torneo Wta di Cluj-Napoca 2022 e si qualifica per i quarti di finale. Dopo un avvio ...Emma Raducanu cambia il quinto coach in sedici mesi. La numero 1 britannica, che ha di fatto chiuso la sua stagione con il forfait al WTA di ...