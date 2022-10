UFFICIALE – De Rossi guiderà la SPAL

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo l’esonero di Roberto Venturato, la compagine emiliana si è messa in cerca di un nuovo profilo. Una ricerca durata pochi giorni, visto che lasi affida a Deper guidare la panchina e provare a risalire la classifica; l’ex centrocampista è così il nuovo tecnico della compagine ferrarese, pronta a riprendersi in Serie B per evitare di complicarsi un’altra stagione.l’arrivo dell’ex Roma sulla panchina degli emiliani, con un contratto che li lega fino al 30 Giugno 2024., Deè il punto di forza La, dopo otto gare di campionato, occupa il 14esimo posto in classifica con appena 9 punti ottenuti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Solo 10 gol fatti e ben 13 subiti, numeri negativi per un club che, fino a qualche anno fa, militava ...