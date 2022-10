Ue | più export gas da Algeria | consolidare cooperazione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "Vogliamoil partenariato tra Ue e. Ho proposto di tenere ogni anno un dialogo tra Ue e Algeri sull'energia". Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson, in visita ad ...

Corriere della Sera

... in visita ad Algeri, ricordando come l'Europa è ilgrande mercato di gas naturale per il Paese africano. "Possiamo entrambi beneficiare di un aumento dei volumi dell'. Questo aumento ...Un trend positivo che è proseguito nei primi sei mesi del 2022 quando l'è cresciuto del 28% ... A premiare diè il mercato tedesco, al primo posto, seguito sul podio da Paesi Bassi e Stati ... Più export e sostenibilità: così Beretta vuole rafforzarsi sui mercati globali