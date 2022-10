Ucraina | Cremlino | “Da Erdogan aspettiamo proposte ufficiali su negoziati”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Russia si aspetta che il presidente turco, Recep Tayyip, nell’incontro di domani ad Astana con Vladimir Putin, esponga formalmentesu possibilitra Mosca e l’Occidente. Lo ha annunciato oggi Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente russo alla vigilia dell’incontro in Kazakistan dei due leader. “I turchi stanno offrendo la loro mediazione. Se ci saranno colloqui, molto probabilmente saranno sul loro territorio: a Istanbul o ad Ankara”, ha detto Ushakov, aggiungendo che “probabilmente proporrà qualcosa di ufficiale. Ci attende una discussione molto interessante e, spero, utile”, ha concluso. E la mediazione turca finora “qualche successo l’ha registrato”, ricorda in un’intervista all’Adnkronos Carlo Marsili, ex ambasciatore in Turchia: ...