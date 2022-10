The Rock | “Sono io l’head of the table | vorrei sfidare Roman Reigns | so già che mi scriverà”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Intervistato da !E News, Dwayne Johnson, noto attore e leggenda del pro wrestling ha parlato della possibilità dia WrestleMania. Prima il people champion ha scherzato dicendo di essere lui il capotavola, il famoso “Head of the” a cui fa spesso riferimento. Quindi è poi tornato sulla terra, facendoci tornare anche noi appassionati, dicendo che un match tra lui ed il cuginoal momento è molto complicato. “ioof the” “Chi è il capotavola? Senza fare nomi, in questo momento lo stai guardando negli occhi”. Ha detto Dwayne. La giornalista lo ha quindi incalzato dicendo: “Quindi confermi che sfideraiper ...

Everyeye Videogiochi

Jumanjinext level: streaming del film su Rai 2 Jumanjiinext level ci mostra 'poche novità rilevanti in un sequel divertente ma che rimane troppo simile al film precedente'. Andrea Fornasiero salva il film con la sufficienza assegnandogli due stellette ...Epic Games e Dwayne "" Johnson hanno quindi ufficialmente confermato la collaborazione tra Fortnite Capitolo 3 Stagione 4 e Black Adam. L'ex - wrestler e star di Hollywood, attraverso i suoi ... Fortnite: è ufficiale, la skin di The Rock nei panni di Black Adam sta per arrivare Il Bubblerock inglese dei primi anni 70. Uno dei periodi più prolifici e compulsivi nella produzione pop britannica. Dagli Hotlegs, quelli di Neanderthal Man, fino alle gemme più ...In una recente intervista l'attore ha parlato della sua volontà di ascoltare i fan e realizzare i loro desideri riguardo il mondo DC.