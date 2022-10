Pausa Mondiali | Spalletti studia la tournée | svelate le prime tappe

Goal.com

A un certo punto Mazzanti fa entrare Pietrini, poi Gennari, ma ormai i punteggi (16 - 8, 19 - 9, 21 - 10) richiedono uno sforzo che le azzurre in evidentementale non sono in grado di produrre.Ladelle Nazionali sarebbe stata davvero il momento proprizio e più ideale possibile, c'era ...che nella mente della dirigenza non ci sia la ' dissennata ' idea di attendere la sosta dei,... La Serie B si ferma per Mondiali e Nations League Le soste previste Stando a quanto riporta “Repubblica”, il Napoli avrebbe intenzione di fare una tournée durante la lunga sosta mondiali.La sconfitta allontana Gual e compagni dalla diretta concorrente e dalla vetta della classifica. Sul finale sciupate due occasioni d’oro ...