Papa Francesco | in piazza per udienza generale fa salire in auto 5 bambini

Sorcinelli confeziona abiti per Benedetto XVI prima e perpoi. L'ultimo suo lavoro in occasione della Perdonanza celestiniana all'Aquila: "Un lavoro impegnativo perché abbiamo ...Totti e Noemi Bocchi: arriva la convivenza Complicità e amore traTotti e Noemi Bocchi Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi sembrerebbe proprio di sì. Per la coppia ..."Una persona che mai desidera è una persona ferma, forse ammalata, quasi morta". Lo ha detto, a braccio, il Papa, che ha dedicato l'udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro, a uno degli eleme ...Ma l’epoca in cui viviamo che sembra aver moltiplicato all’infinito la possibilità di scelta, allo stesso tempo sembra di aver atrofizzato il desiderio, commenta Papa Francesco. Desiderio qui va ...