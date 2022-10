Norvegia e Russia contro il tetto al prezzo del gas E i governi Ue restano divisi

... è arrivata la dichiarazione sulle conseguenze che porrà ladi Vladimir Putin: no alle ... Insomma, la situazione è ancora incerta e differente per ogni Stato membro:e Paesi Bassi, i ......e Bielorussia. La decisione di Viale Tiziano 70 è stata presa, con l'avvallo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a sostegno della linea adottata da altre federazioni " ad oggi, ...La fine di ottobre potrebbe vedere l'inizio del freddo. Intorno al 20 del mese sull'Italia potrebbe esserci un'irruzione fredda dalla Russia in grado di provocare un ...Putin: price cap sull’energia russa è “un imbroglio”: a chi lo applicherà “non forniremo energia”. Rilevata stamani in Polonia una perdita nell’oleodotto che porta il petrolio dalla Russia all’Europa.