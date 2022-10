Napoli | Meret | «È un grande momento»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole di Alex: «Sono contento per il risultato di squadra, perché siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro» Alexha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delsu Sky. Di seguito le sue parole.– «È unper noi, una qualificazione per niente scontata e che abbiamo ottenuto alla. Sono contento per il risultato di squadra, perché siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro. Siamo sulla strada giusta, l’unica possibile per fare bene». GRUPPO – «Chi entra ha sempre dimostrato quello che deve fare. Si lavora ogni settimana per questo, anche chi gioca meno. Juan Jesus ha fatto unapartita come tutto il reparto». RIGORE AJAX – «Ha calciato un gran rigore, l’ho toccato con la punta ...