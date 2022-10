Napoli-Ajax | i convocati di Luciano Spalletti | rientra Osimhen

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il tecnicoha diramato la lista deiin vista di, sfida che andrà in scena al Maradona e sarà valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Torna a disposizione Victor. Questo l’elenco completo. Portieri – Idasiak, Meret, Sirigu. Difensori – Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli. Centrocampisti – Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti – Kvaratskhelia, Lozano,, Politano, Raspadori, Simeone. SportFace.

