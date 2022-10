Napoli-Ajax | come vedere oggi la partita in tv e in streaming

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Si gioca, mercoledì 12 ottobre, dalle 18.45. Le due squadre si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona nella quarta giornata del Girone A di Champions. Lasarà visibile in diretta tv su Sky (ai canali Sky Sport Uno – numero 201 del satellite – e Sky Sport – canale 252) e Mediaset Infinity. Inpotrà essere vista su Sky Go, su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L'articolo proviene da Italia Sera.

Non una vigilia da ricordare quella diper quanto riguarda i comportamenti delle due tifoserie. Ieri sera ci sono stati scontri. In particolare, gli scontri ci sono stati a Via Medina. Alcuni ultras delhanno aggredito ...Cinque tifosi olandesi dell'Ajax sono rimasti coinvolti in tre distinti episodi di aggressione nella serata di ieri a Napoli, dove stasera si giocherà il ritorno di Champions League tra il ...Umberto Chiariello ha messo in evidenza l'andamento del campionato di massima serie soffermandosi anche sui tanti infortuni nelle big.