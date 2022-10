Manchester United | la scelta dei Glazer sulla cessione

Agenzia ANSA

DIRETTA/ Barcellona Inter Primavera Youth League video streaming tv: per il riscatto Era dato in uscita verso il, alla fine è rimasto e anche smentito le voci che lo volevano ...Commenta per primo Il tecnico del, Erik ten Hag , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con l'Omonia: 'Martial non si è allenato, vedremo come si evolverà la situazione per ... Calcio: in estate respinta offerta per il Manchester United L'Inter guarda già al futuro: Beppe Marotta all'assalto del talento che ha già giocato con la maglia del Milan e piace a Juve e Barcellona.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...