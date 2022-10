Majorette - La Hyundai i30N è un concentrato di passione

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Hot hatch made in Korea, lasi è ritagliata un posto d'onore tra le migliori sportive a trazione anteriore sul mercato. Gli appassionati l'amano per via del suo equilibrio pressoché unico tra design, prestazioni, prezzo e soprattutto piacere di guida. Il merito va alla ricetta meccanica: il 2.0 turbo da 280 cavalli e 392 Nm si abbina a un differenziale autobloccante a controllo elettronico. Un dettaglio, quest'ultimo, che migliora le prestazioni in curva e contiene il sottosterzo, nonostante buona parte del peso graviti sulle ruote davanti. Raffinatezza ingegneristica, che si trova anche nella scatola nel cambio: è possibile scegliere tra un automatico doppia frizione a otto rapporti e un manuale a sei marce. Il primo è caratterizzato da un'elevata versatilità, sia per un utilizzo sportivo sia tranquillo (per esempio, il tragitto ...