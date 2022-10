Il pirata di Jessy e Wibe positivo a droga e alcol

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildella strada che ha ucciso. L’uomo, 53 anni, è in stato di fermo. Le vittime,Dewildeman eBijls di 24 e 26 anni, sono decedute sul colpo dopo che nella tarda serata di sabato sono state travolte dall’uomo, che ora è accusato di duplice omicidio stradale per quanto avvenuto sulla bretella dell’autostrada A/24, all’altezza di Tor Cervara. Individuato dalle forze dell’ordine e ascoltato, rischia anche il reato di omissione di soccorso, non essendosi fermato dopo il drammatico impatto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le ragazze, turiste arrivate a Roma dal Belgio, erano scese dalla loro auto per soccorrere altre persone coinvolte in un incidente quando sono state falciate. Un 53enne accusato di duplice omicidio ...e Wibe erano arrivate in Italia da una settimana ed avevano noleggiato una Fiat Panda che avrebbero dovuto riconsegnare nella giornata di domenica, prima di ripartire per il Belgio. Sui social ...Il pirata della strada che ha ucciso Jessy e Wibe positivo a droga e alcol. L’uomo, 53 anni, è in stato di fermo. Le vittime, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls di 24 e 26 anni, sono decedute sul colpo dop ...Sono arrivate in Italia, la mamma di Jessy Dewildeman e le sorelle di Wibe Bijls. Per riconoscere i corpi, ma anche per avere risposte. Che non hanno avuto. “Non ci hanno dato alcuna informazione”, ha ...