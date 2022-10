Giannelli ANP | “Deve essere il preside a valutare i docenti In segreteria anche collaboratori scolastici | una stortura”

ANP

: confrontare gli stipendi dei ds e dei docenti non porta a nulla Come scrive La Repubblica per Antonello, a capo dell'Associazione Nazionale Presidi (), quella 'sul divario ...ricorda che 'province, enti locali in genere hanno i finanziamenti da parte dello Stato per le scuole e anche per il riscaldamento. Certo, fare lezione il sabato significa spendere di più e ... Antonello Giannelli a Tgcom24 I dati emersi all’interno del report annuale ‘Education at a Glance 2022 – Uno sguardo sull’istruzione’, pubblicato il 3 ottobre per raffrontare i livelli d’istruzione in 38 paesi mondiali, tra cui l’ ...La crisi economica avrà ripercussioni dirette anche sulla scuola con la riduzione dei giorni di apertura per diminuire le spese