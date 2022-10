Gas | Ad di Gazprom | Non ci sono garanzie che l’Europa sopravviva a questo inverno

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Non cichecon le attuali riserve negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas”. Lo afferma l’amministratore delegato diAleksej Borisovic Miller, come riporta Tass. “Le forniture di gas via Nord Stream 2 posiniziare immediatamente” se riceverà le autorizzazioni, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

