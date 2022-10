Diretta Barcellona - Inter ore 21 | formazioni ufficiali | dove vederla in tv e in streaming

Segui sul nostro sito ladella partita trae Inter. 19:43 La formazione ufficiale del(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos ...- L' Inter si gioca tanto nella tana del, quel Camp Nou dove non saranno ammesse maglie nerazzurre al di fuori del settore ospite. Quello che è successo all'andata, con le polemiche su arbitro e Var, alza la tensione del match di ...L’Inter di Inzaghi sfida il Barcellona al Camp Nou nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. La cronaca Live della partita in Diretta Dopo la vittoria col Sassuolo a ...seguite con noi di FcInterNews.it le emozioni di questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale. BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 24 Eric ...