Delitto Macchi | Binda risarcito con 303mila euro per ingiusta detenzione 2

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) - La corte, presieduta dal giudice Antonio Nova, riconosce comesia rimasto in carceremente per 1286 giorni, pari a circa 3 anni e 6 mesi, e come dunque debba essere '' dallo Stato con poco meno di 236al giorno. Nel provvedimento di 22 pagine si ripercorrono le tappe della vicenda: dalla condanna all'ergastolo inflitta in primo grado all'assoluzione in appello, poi confermata in Cassazione. Non è lui l'assassino di Lidia, violentata e uccisa a 21 anni con 29 coltellate a Cittiglio (Varese) la sera del 5 gennaio 1987. Non è lui l'autore della poesia 'In morte di un'amica' inviata ai genitori della vittima, per posta, il giorno del funerale; l'alibi dell'ex compagno di liceo della vittima regge; irrilevanti sono le testimonianze contro di lui o i diari ...

