Dart | missione compiuta l’asteroide si è “spostato”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) – E’ confermato: la(Double Asteroid Redirection Test) della Nasa è stata un successo: l’impatto della sonda sulla superficie dell’ asteroide Dimorphos ha effettivamenteil piccolo oggetto celeste, modificando il suo periodo orbitale di ben 32 minuti. Un risultato che va oltre le aspettative e che dimostra per la prima volta che si può cambiare l’orbita di un asteroide per salvare il nostro pianeta da un disastroso impatto. Da oggi diventa, quindi, più concreta la possibilità di avere una spaceguard, una guardia spaziale, attiva in difesa della Terra.ha colpito Dimorphos frontalmente, ossia nel verso opposto a quello di movimento del, raggiungendo una velocità relativa di 6,3 km/s. Tuttavia, informano gli esperti, “la variazione della velocità ...