Cosa può salvare il Milan dalla partita di ieri

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non è mai facile esaminare la sconfitta di una squadra costretta a giocare in dieci dal 18’ del primo tempo.considerare come significativo nell’analisi? Un pianoben eseguito, ma durato appena una ventina di minuti per cause di forza maggiore? Una risposta all’apparenza coraggiosa ma insostenibile? Le possibili sliding doors che avrebbero potuto cambiare la gara?-Chelsea, infatti, si è chiusa dopo il colpo di testa di poco alto di Giroud su cross di Brahim Diaz, l’occasione migliore per i rossoneri, con il francese libero di colpire dal cuore dell’area a debita distanza da Chalobah e Reece James. Era il 27’ del primo tempo, ilgiocava già con un uomo in meno e stava provando a mantenere comunque un atteggiamento aggressivo. Sette minuti più tardi sarebbe arrivato lo 0-2, conseguenza ...