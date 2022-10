Come cambia la classifica di Matteo Berrettini dopo la sconfitta a Firenze? Il ranking ATP e la Race

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)è incappato in una dolorosaal secondo turno del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano si era trovato in vantaggio per 5-2 nel terzo set, ma poi è stato rimontato dallo spagnolo Roberto Carballes-Baena, chiudendo anzitempo la propria avventura sul cemento del capoluogo toscano. Il romano tornava a giocarela Coppa Davis, ma non ha mai convinto ed è stato frenato, compromettendo in maniera importante le possibilità di accedere alle Finals.resta al 16mo posto delATP con 2.315 punti, nessuno lo sorpasserà nel corso di questa settimana, ma manca la possibilità di avvicinarsi al croato Marin Cilic (2.540), al britannico Cameron Norrie (2.490) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta 2.360). ...