“Che rischi porta l’arteria ombelicale unica?”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Buonasera, ho effettuato oggi un’ecografia morfologica (mi trovo a 19 settimane+6). Il medico mi ha comto che possiedo una sola arteria. In precedenza aveva già svolto il Bi-test ed era tutto apparentemente nella norma. Il bambino cresce, tutti gli organi appaiono nella norma. Purtroppo il medico che mi ha seguito è stato molto approssimativo non dandomi molte informazioni. Ovviamente sono entrata nel panico, avendo già una sorellastra con la Sindrome di Down. Mi devo preoccupare? Con quale probabilità il bambino avrà qualcosa che non va? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Una Joint Venture può essere instaurata anche tra aziende dello stesso livellosi impegnano a collaborare per il perseguimento di uno specifico obiettivo, condividendo, risorse ed ...... di sostenere i più deboli e di assicurarsiil debito sia in traiettoria di calo. Insomma, per il Fmi "nubi di tempesta si addensano sull'economia globale', su cui gravanoal ribasso: 'In ...Chainsaw Man è pronto a fare il suo debutto con la prima stagione l'11 ottobre. Questo significa che tutti gli occhi sono puntati su Denji in questo ...La dura posizione della Cgt, lo storico sindacato di sinistra, che chiede aumenti più generosi per combattere l'inflazione: "Sarà una ...