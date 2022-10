Buckingham Palace | ecco la data dell' incoronazione di Re Carlo III | Meghan e Harry ci saranno?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ReIII è pronto ad essere incoronato: arriva finalmente laufficiale'evento. Nelle scorse settimane il mondo intero ha pianto la scomparsaa Regina Elisabetta II che per ben 70 anni ha regnato sul trono d'Inghilterra. Tutti hanno conosciuto la sua grandezza ma soprattutto la determinazione di una donna che è stata in grado di tenere in mano il potere. La Regina negli ultimi annia sua vita ha regnato con temperanza nonostante gli acciacchi fisici che l'hanno poi portata alla morte. Gli atti ufficiali infatti evidenziano che la causaa sua scomparsa è appunto la vecchiaia. Al suo fianco negli ultimi istantia sua vita c'è stata la sua amatissima famiglia a partire dal ReIII e dalla sua consorte Camilla. William e ...