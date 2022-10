Borsa | Milano chiude in calo | vola Mps in vista aumento

Borsa Italiana

Ko Philips ad Amsterdam, a Parigi guida Lvmh (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, - Nel resto d'Europa Madrid ha ceduto l'1,29% con Cellnex ( - 4,5%) in fondo all'Ibex35, mentre su Amsterdam ( - 0,87%) ha pesato il ko di Philips: il gruppo olandese ha perso il 12,3% dopo ...Le azioni da comprare per gli analisti Il cambio di passo avverrà solo al superamento di quota 23.153 che, al momento appare molto lontana. Il peggioramento dell'indice è evidenziato dall'incrocio al ... Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda (ANSA) - MILANO, 12 OTT - La Borsa di Milano (-1,27%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari, al pari degli altri listini del Vecchio continente, è stata appesantita dalle ...Chiusura negativa per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha terminato a -1,27% (20.466 punti). Sulla stessa linea l’All share a -1,25% (22.262 punti). Il Ftse italia Growth perde lo 0,53% a 8.810 punti.