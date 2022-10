Atalanta | mirino su Ibrahima Bamba | osservatori nerazzurri in Portogallo

Calciomercato.com

Neldi Cobolli Gigli c'è soprattutto Andrea Agnelli, intervenuto alla fine della partita ... Il quarto slot sarà occupato dao Udinese, e poi ci sono le romane... La Juve ha poco spazio ...Commenta per primo Ibrahima Bamba , genitori ivoriani ma nativo di Vercelli, è un centrocampista centrale classe 2002 che gioca in Portogallo nel Vitoria Guimaraes, finito neldell'già per il prossimo mercato di gennaio. Nell'ultima gara della Liga portoghese osservatori nerazzurri erano presenti in casa del Pacos de Ferreira, dove il duttile giocatore era ... Atalanta, al lavoro verso il Sassuolo: due giocatori nel mirino Interesse per Ibrahima Bamba da parte dell’Atalanta. Domenica scorsa gli osservatori della società nerazzurra erano in Portogallo per osservare il centrocampista ivoriano in casa del Paços de Ferreira ...Comincia da martedì il cammino dell'Atalanta in vista della sfida di sabato (ore 20,45) con il Sassuolo, valevole per la decima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si… Leggi ...