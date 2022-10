Vera Gemma rompe il silenzio e lo confessa per la prima volta

Leggi su formatonews

(Di martedì 11 ottobre 2022)a Verissimo finalmente vuota il sacco sulla sua vita privata: cosa è successo con Jeda Nell’ultima puntata di Verissimo tra i tanti ospiti i telespettatori hanno potuto notare la presenza di. Quest’ultima reduce dalla partecipazione al Festival di Venezia, dove ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione Orizzonti, hato che per lei questo è un momento davvero d’oro per la sua carriera. Ad oggi si sente felice e soddisfatta di tutto ciò che ha fatto e ora dopo tanti sacrifici sta raccogliendo i propri frutti. Infatti, dopo che Silvia ha mandato in onda il filmato non ha potuto non trattenere le lacrime per la commozione.e il rapporto oggi con Jeda: cosa è rimasto? Ad un certo punto, però, la ...