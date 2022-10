Ultime Notizie – Gas | Descalzi | “Inverno 2023-24 sarà più complesso”

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’-2024“un anno più. Ora siamo in una situazione diversa perché abbiamo gli stoccaggi pieni e abbiamo praticamente colmato il gap da qui a fine anno. Quest’anno abbiamo avuto 6 mesi di gas russo che ci ha permesso di riempire gli stoccaggi. Ora dalla Russia arriva zero in Europa, in Italia il 9-10%”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio, intervenendo al Green Talk di Rcs Academy, sottolineando che invece “nel 2024-25 dovremmo essere più tranquilli”. Le forniture di gas dall’Algeria sostituiranno quasi le forniture di gas dalla Russia dice, sottolineando che il gas algerino “arriverà al 38% l’anno prossimo” dal 12% in precedenza “a 27 miliardi di metri cubi ed equivale quasi alle forniture russe che erano di 28-29”. Nel 2019, rileva ...

