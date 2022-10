Tragedia a Sanremo | locomotiva prende fuoco | morto operaio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Genova – Undi una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, èquesta notte in corrispondenza della stazione sotterranea dia causa del guasto, con principio d’incendio, al locomotore di un treno cantiere di cui era alla guida. L’incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti tecnici di Rfi, Vigili dele personale sanitario mentre Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi su strada tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia dove poco fa è stato riaperto un binario su cui è stata attivata la circolazione alternata. Sono possibili ritardi fino a 30 minuti, di legge in un nota di Ferrovie dello Stato. (fonte Adnkronos)

... perché nessuna famiglia debba più vivere questa". Nell'esprimere cordoglio per la morte ...ore 8.06 è stato riattivato il binario pari fra Taggia e Ventimiglia compresa la fermata di; ...... la Regione Liguria fa sapere di essere in contatto dalle prime ore del mattino con Rfi e che alle ore 8.06 è stato riattivato il binario pari fra Taggia e Ventimiglia compresa la fermata di; ...Tragedia nella notte poco dopo l'una a Sanremo. Per motivi in via di accertamento un locomotore, utilizzato per la manutenzione ferroviaria, ha preso fuoco mentre stava transitando… Leggi ...«Vogliamo affermare con forza, una volta di più, che non si può accettare nemmeno un incidente mortale nei nostri cantieri, nei nostri luoghi di lavoro» ...