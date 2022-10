“Strangolata e impiccata” Uccisa a 30 anni dal fratello | ritrovata in casa dalla madre | il motivo choc

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dilsen Avcidalper essere tornata ain ritardo. È lo stesso ragazzo, Selim Kantar a confessare di aver ucciso la sua sorellastra di 30. Siamo in Turchia, precisamente nel distretto di Pursaklar, provincia di Ankara. L’uomo ha raccontato alle autorità che prima strangolato la sorella e poi ha appeso il cadavere a un tubo del gas. Una follia omicida senza senso. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato. Lodella donna però non le ha impedito di chiamare subito i soccorsi. E quello che dapprima sembrava un suicidio, agli occhi delle autorità turche è sembrato subito qualcosa di diverso. Solo a quel punto Kantar ha confessato di averla. Il fatto curioso è che la confessione è arrivata ...

Euronews Italiano

Quali che siano i motivi però la gente normale èdai costi e chiede interventi. Alcuni ... un conto che ammontava a circa 2500 euro, quindi mi è sembrato di essereed ho pensato ...... scritta a lettere scarlatte, campeggia la frase: "Entrate, mi sono." Ma la pista del ... Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata, la sua vita privata viene rivoltata come ... Non solo guerra in Ucraina. I prezzi dell'energia frutto di speculazione