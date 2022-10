Commenta per primo L'intermediario del trasferimento dial Napoli Fulvio Marrucco ha svelato alcunilegati al trasferimento: 'Lo avevo già proposto tempo fa, ma non c'è stata nessuna trattativa. Era il momento in cui in Cina avevano ridotto ...Khvicha Kvaratskhelia al posto di Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori per Dries Mertens eMin - jae per Kalidou Koulibaly. Al netto delle differenze di caratteristiche tra i componenti delle singole "coppie", sono state queste le sostituzioni effettuate durante il mercato del Napoli ...Corriere dello Sport – Retroscena Kim, è stato a un passo dal Napoli già due anni fa. Il retroscena riportato dal quotidiano: La conferma arriva da quanto dichiarato dall’intermediario Fulvio Marrucco ...Fulvio Marrucco, an agent and intermediary in the deal that brought Kim Min-Jae to Napoli, revealed that the Partenopei had the chance to sign the Korean ...