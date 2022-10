Pasticcio al Senato | salta il numero legale e la riforma dei collaboratori parlamentari va in fumo

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Fumata nera alper la «regolarizzazione» dei. Ieri era stato convocato un ufficio di presidenza che avrebbe dovuto vagliare la possibilità di assumere la stessa delibera licenziata la settimana scorsa dalla Camera dei deputati. Sostanzialmente, a Montecitorio si è stabilito che dalla prossima legislatura - che partirà questo giovedì idegli onorevoli non saranno più stipendiati dagli stessi deputati attingendo ai fondi per l'esercizio del mandato ma direttamente dall'amministrazione della Camera. Questo teoricamente dovrebbe evitare alcuni malcostumi denunciati in passato, come i contratti in nero, i casi di assistenti sottopagati, il mancato versamento dei contributi. Unache, seppure perfettibile, è stata accolta con favore dall'Associazione ...