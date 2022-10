Osimo | donna di 41 anni picchiata a morte in casa | indagini sul marito Era ai domiciliari per droga

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unadi 41, Ilaria Maiorano, è stata trovata morta ina Padiglione di, massacrata di botte. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno portato in caserma ilEl Gheddassi Tarik. L’uomo si era giustificato dicendo che laavrebbe battuto la testa durante una caduta. Da una prima ispezione cadaverica, però, le ferite non sembrano compatibili con una caduta. El Gheddassi Tarik, già noto alle forze di polizia, era agli arrestiper una questione di. Lui e Ilaria Maiorano erano sposati civilmente da 10e avevano due figli piccoli. Nell’abitazione dove è stato trovato il corpo della, un casolare in campagna, sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Il corpo ...

