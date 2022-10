Maccabi Haifa-Juve LIVE 1-0 | la sblocca Atzili di testa | traversa di Chery

Commenta per primo Per superare il momento di crisi, la dirigenza della Juventus ha deciso di accompagnare la squadra al completo. In Israele , sul terreno di gioco delsi sono presentati anche Andrea Agnelli , Maurizio Arrivabene , Pavel Nedved e Federico Cherubini durante il riscaldamento.La Juve in campo adper la sfida Champions col, Federico Chiesa a tra gli Under 17 per portare avanti il programma di recupero che lo riporterà in campo a fine mese, probabilmente nella prossima trasferta ...16:26 - IN ATTACCO CI SARÀ LA COPPIA DI MARIA - VLAHOVIC - Nel gara contro il Maccabi Haifa, l'attacco della Juventus sarà formato da Vlahovic e Di Maria. 15:27 - A CENTROCAMPO TORNA PAREDES - Contro ...Quindi, fiducia assoluta Fiducia assoluta”. Così l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Maccabi Haifa-Juventus di Champions League. ...