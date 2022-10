Crisi Juve | Danilo durissimo | ' Nelle difficoltà ci nascondiamo e buttiamo palloni in avanti'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Laesce a pezzi dalla trasferta di Haifa, incappando in una sconfitta per 2 - 0 che entra di diritto tra i capitoli più neri della storia bianconera in Europa e non solo. La qualificazione agli ...

Laesce a pezzi dalla trasferta di Haifa, incappando in una sconfitta per 2 - 0 che entra di diritto tra i capitoli più neri della storia bianconera in Europa e non solo. La qualificazione agli ...Si va negli spogliatoi con lasotto di due gol. Nella ripresa i bianconeri spingono, ma il ... Laprofonda bianconera, ha aggiunto, "non è una questione di tecnica o di tattica, ma di cuore e ...Le verifiche la Juventus le ha fatte sempre a fine anno ... Se tra i motivi della crisi bianconera ci possano essere errori di mercato o mancanza di leaderhisp, questo è il suo giudizio ...Torino-Juventus è una gara molto sentita e che vede le due formazioni distanti soltanto due punti in classifica ...