Coldiretti | OSCAR GREEN 2022 | domani a Pescara i finalisti abruzzesi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 11 ottobre 2022)- Sono sei le aziende chemercoledì 12 ottobre alle ore 16.30 nella sala Europa dell’Ex Aurum, in largo Gardone riviera a, riceveranno l’Abruzzo, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso daGiovani Impresa. Verranno premiate le sei aziende under 40 che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all’agroalimentare regionale nonostante le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Ecco le categorie previste: Campagna amica, Custodi d’Italia, Impresa Digitale, Coltiviamo solidarietà (l’unica senza vincolo di età), Energie per il futuro e Sostenibilità, Fare Filiera (l’unica aperta anche a enti o imprese non agricole che ...