Certe storie non finiscono | fanno dei giri immensi e poi ritornano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Oltre vent’anni di reality show insegnano che la televisione è come il maiale: non si butta via niente. Ne ha dato prova il Grande fratello vip 2022, che nella puntata di ieri ha ripescato Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ed è subito 2019. Ebbene sì. Due anni di pandemia, la guerra, la crisi, il mondo che cambia: fattori che hanno stravolto la vita di chiunque, ma il GF rimane fedele a sé stesso. E, se non c’è ciccia, si raschia il barile. I concorrenti in gara del “Grande fratello vip 2022” guarda le foto Leggi anche › Giovanni ...

la Repubblica

Per quanto questa ragnatela ditenda in alcuni punti a diventare debole per via forse dell'eccesso di materiale narrativo, Siccità è un ottimo esempio di come si possano stimolare...... baciamo e litighiamo perché quando siamo in giro deve annusare tutto, poi si impunta,cose ... Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie edi LaZampa, ... Imma Tataranni, certe storie sono una sicurezza Nella sua autobiografia, la musicista country più tosta e progressista d’America spiega com’è sentirsi falliti di talento in un mondo di mediocri. È un casino ed è impagabile ...Tommaso Zorzi, conduttore televisivo, influencer sui social network e vincitore dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, non è di certo conosciuto per i suoi modi delicati o per il fatto che u ...