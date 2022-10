Borsa | Asia teme nuova stretta su tassi | Tokyo - 2 | 64%

Il timore di una nuova stretta sui tassi dopo i dati sull'inflazione Usa attesi per giovedì prossimo ha frenato i principali listini die Pacifico. Ha fatto eccezione Shanghai, dove ha prevalso un clima di fiducia dopo i dati sulle vendite di auto in settembre. Tokyo ha ceduto il 2,64% dopo un giorno di chiusura festiva, Taiwan ...di Milano oggi 10 ottobre: il Ftse Mib inizia la settimana in tono decisamente positivo e lieve rimbalzo. Mentre l'archivia una seduta negativa, con perdite pesanti sul fronte tecnologico ...Il timore di una nuova stretta sui tassi dopo i dati sull'inflazione Usa attesi per giovedì prossimo ha frenato i principali listini di Asia e Pacifico. (ANSA) ...T-bond oltre il 4% Sulla scia della chiusura in rosso lunedì 10 ottobre di Wall Street, dove il Nasdaq ha chiuso sui minimi da oltre due anni (-1,04%, Dow Jones -0,32%, S&P 500 -0,75%), prevale il ...