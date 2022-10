Bologna | lombalgia per Arnautovic | differenziato per Barrow e Lykogiannis

Tegola in casaper le condizioni di Marko Arnautovic , che come spiega il sito ufficiale del club felsineo oggi si è allenato a parte per una. Gli ultimi aggiornamenti da Casteldebole parlano di un ...... ufficialmente per una fastidiosa, il giallorosso è in dubbio anche per oggi. Perché non ... In attesa c'è anche Marko Arnautovic , nei giorni scorsi aggregatosi al ritiro del. Il ...Sul proprio sito ufficiale il Bologna ha pubblicato il report della seduta d’allenamento mattutina. In una mattinata di sole la squadra ha proseguito la preparazione per la trasferta di Napoli di dome ...Emergenza totale per il Bologna in vista del match con il Napoli. Preoccupazione in casa felsinea con Arnautovic che si è allenato a parte per una ...