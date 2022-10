Università Bocconi di Milano | Concorso per 2 Assistant Professor

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’Commerciale Luigidiha indetto un Bando diper la ricerca di 2 Figure come, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di economia. Viene offerto contratto a tempo pieno e determinato. Bando diE' indetta presso l'Ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti dia tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato: ===================================================================== N. Settore Posti concorsuale Settore ...